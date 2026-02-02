Der angekündigte Schneefall besorgt Brandenburgs Fischer. Wächst die Schneedecke, könnte das die Lebensbedingungen für Fische massiv verschlechtern. Wie hängt das zusammen?

Cottbus - Brandenburgs Fischer sorgen sich wegen des angekündigten Schneefalls um die Gewässerqualität einiger Seen. „Wenn in den nächsten Tagen mehr Schnee dazukommt und die Schneedecke anwächst, dann blockiert die Schicht den Lichteinfall“, sagte der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes, Lars Dettmann. Dieses Licht sei die Voraussetzung dafür, dass Algen unter Wasser ausreichend Sauerstoff produzieren könnten.

Kommt zu wenig Licht an, bestehe die Gefahr des Sauerstoffmangels, erklärte Dettmann. Der See könne umkippen und die Fische dann ersticken. Erste Fischerkollegen blicken daher mit Sorge auf den angekündigten Schneefall. Ab einer dickeren Schneedecke von zehn Zentimetern könne es kritisch werden, führte Dettmann aus.

Allerdings gebe es Möglichkeiten, dem Problem zu begegnen. Eine Maßnahme sei den Schnee beiseitezuschieben. Eine andere Möglichkeit wäre, den Schnee mit Wasser zu tränken. Dadurch würde dieser komprimiert und Licht könne wieder besser einfallen.