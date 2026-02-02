Am Flughafen Bremen stehen mehrere Neuerungen an. Wohin Reisende dieses Jahr fliegen können.

Bremen - Wer dieses Jahr ab dem Bremer Flughafen fliegen will, hat mehr Ziele zur Auswahl. „Für 2026 erhalten wir mehr Kapazitäten und mit Bodrum ein ganz neues Ziel ab Bremen“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Marc Cezanne. Auch die Anzahl der Sitzplätze soll auf einigen Strecken erhöht werden.

Neue Direktverbindung an die türkische Ägäis

Ab Juni 2026 können Urlauber direkt von Bremen nach Bodrum fliegen. Die Stadt an der Ägäisküste ergänzt das bestehende Türkei-Angebot, zu dem die Hauptstadt Istanbul und der Flughafen Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite des Bosporus, Antalya an der Türkischen Riviera sowie die Hafenstadt Izmir an der Ägäisküste zählen.

Mehr Plätze auf bestehenden Strecken

Wer von Bremen aus nach Griechenland oder Kroatien reisen möchte, kann zwischen mehreren Verbindungen wählen. Für die Urlaubsziele Kreta und Zadar sind zusätzliche Flüge geplant. In den Herbstferien 2026 wird das Angebot nach Kreta ausgebaut: Corendon Airlines möchte dann acht zusätzliche Verbindungen anbieten.

Auch Wien soll häufiger angeflogen werden. Austrian Airlines plant, Bremen ab Sommer 2026 viermal pro Woche mit der österreichischen Hauptstadt zu verbinden – erstmals auch in den Sommermonaten.

Ryanair plant mehr Sitzplätze

Fluggäste ab Bremen müssen bei Ryanair vorerst keine Kürzungen befürchten, wie der Flughafen Bremen mitteilte. Die Airline will demnach ihr bestehendes Angebot beibehalten und plant für 2026 sogar zusätzliche Sitzplätze.