Mitten in der Nacht bricht im ostfriesischen Großheide ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Fünf Menschen retten sich selbst ins Freie – das Gebäude steht wenig später in Flammen.

Großheide - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der ostfriesischen Gemeinde Großheide (Landkreis Aurich) sind fünf Menschen von Rauchgasen leicht verletzt worden. Als die ersten Rettungskräfte nach dem Notruf mitten in der Nacht zum Montag an dem Einfamilienhaus eintrafen, habe das Gebäude in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit.

Eine 46 Jahre alte Frau, ein 18-Jähriger sowie zwei Jugendliche und ein Kind, die beim Ausbruch des Feuers in dem Haus waren, brachten sich selbst in Sicherheit. Der Rettungsdienst fuhr alle Verletzten wegen Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser.

Feuerwehren aus Arle, Großheide, Hage und Norden waren bis zum frühen Morgen mit Löschen beschäftigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.