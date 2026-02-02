weather bedeckt
  3. Verkehr: Tieranhänger mit Schweinen kippt in Bad Langensalza um

Die Polizei wird in Bad Langensalza zu einem Unfall gerufen. Dort stürzte ein Anhänger mit einem Dutzend Schweinen an Bord um.

Von dpa 02.02.2026, 16:02
Ein Tier wurde laut ersten Erkenntnissen verletzt. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa

Bad Langensalza - Ein mit einem Dutzend Schweinen beladener Tieranhänger ist in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) umgekippt. Der Anhänger geriet ersten Erkenntnissen zufolge am Morgen während einer Fahrt ins Schaukeln und stürzte um, wie die Polizei mitteilte. 

Eines der Schweine wurde demnach verletzt. Ein weiteres Tier flüchtete, konnte jedoch wieder eingefangen werden. Die Tiere wurden weiter transportiert und von einem Amtstierarzt gesichtet.

Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache. Ein Sprecher sagte, es werde geprüft, ob der Fahrer die Geschwindigkeit nicht ausreichend an die unebene Fahrbahn angepasst habe.