Die Polizei wird in Bad Langensalza zu einem Unfall gerufen. Dort stürzte ein Anhänger mit einem Dutzend Schweinen an Bord um.

Bad Langensalza - Ein mit einem Dutzend Schweinen beladener Tieranhänger ist in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) umgekippt. Der Anhänger geriet ersten Erkenntnissen zufolge am Morgen während einer Fahrt ins Schaukeln und stürzte um, wie die Polizei mitteilte.

Eines der Schweine wurde demnach verletzt. Ein weiteres Tier flüchtete, konnte jedoch wieder eingefangen werden. Die Tiere wurden weiter transportiert und von einem Amtstierarzt gesichtet.

Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache. Ein Sprecher sagte, es werde geprüft, ob der Fahrer die Geschwindigkeit nicht ausreichend an die unebene Fahrbahn angepasst habe.