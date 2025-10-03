In Wolfen-Nord verwandelt die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen ein Ladengeschäft aus DDR-Zeiten zum Lebensraum für elf Familien. Wie der Umbau läuft. Was dieser kostet. Wann Einzug gefeiert wird.

Wie aus einer DDR-Kaufhalle in Wolfen-Nord ein Wohnhaus mit elf barrierefreien Wohnungen wird

WBG-Chef Christian Puschmann, Planerin Emily Hoffmeier sowie Thomas und Bastian Dankert (v.l.) besprechen die weiteren Arbeitsschritte.

Wolfen/MZ. - Auf gut 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wurde angeboten, was es zu DDR-Zeiten gab: Fleisch, Wurst, Brot, Getränke. Die Kaufhalle in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße war Dreh- und Angelpunkt im Plattenbaurevier von Wolfen-Nord. Ein Zentrum soll sie jetzt wieder werden. Nicht für den Verkauf, sondern zum Leben in einem modernsten Ansprüchen genügenden Umfeld.