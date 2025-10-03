Fast 20 Jahre lang hat Prof. Dr. Jens Ulrich die Klinik für Dermatologie und Allergologie am Harzklinikum geleitet. Mit der Zertifizierung des Hautkrebszentrums und dem Aufbau eines Studienzentrums machte er Quedlinburg überregional bekannt.

Forschung trifft Versorgung: Wie Chefarzt Wissenschaft und Praxis im Harzklinikum in Quedlinburg verbunden hat

Quedlinburg/MZ. - Wissenschaftliche Arbeit und Arbeit an einem Kreisklinikum? Natürlich, sagt Prof. Dr. Jens Ulrich, stehe am Klinikum die Versorgung der Patienten im Mittelpunkt. „Aber man kann durchaus wissenschaftlich weiterarbeiten, und klinische Forschung war mir immer wichtig.“ Das hätte auch Patienten der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Harzklinikum innovative Behandlungsmöglichkeiten eröffnet, so der Chefarzt, der die Klinik fast 20 Jahre geleitet hat und sie nun mit dem Auslaufen seines Vertrages verlassen hat.