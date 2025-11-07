In Magdeburg hat der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 begonnen. Die Ereignisse der ersten Prozess-Tage hier im Überblick.

Justizbeamte führen den mit Handschellen gefesselten Angeklagten Taleb A. in das temporäre Gerichtsgebäude des Landgerichts Magdeburg.

Magdeburg/DUR/dpa. – Der Magdeburger Weihnachtsmarkt sollte am 20. Dezember 2024 ein Ort voller Freude und Besinnlichkeit sein. Doch an diesem Abend verwandelte sich der viel besuchte Alte Markt in einen Ort der Trauer.

An diesem Tag fuhr der damals 50-jährige Taleb A. mit einem gemieteten Auto in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bei dem Anschlag sind sechs Personen gestorben und mehr als 300 verletzt worden.

25. November: Gericht beleuchtet Umfeld von Taleb A. am 7. Verhandlungstag

Im Prozess um den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt widmet sich das Landgericht am Dienstag (9.30 Uhr) dem persönlichen Umfeld des Angeklagten.

Als Zeugen sollen zwei Bekannte des heute 51-Jährigen sowie zwei ehemalige Rechtsanwälte gehört werden. Ferner ist ein Polizeibeamter geladen, der im persönlichen Umfeld des Angeklagten ermittelte, und ein Mitglied der Flüchtlingshilfe Köln, gegen die Taleb al-Abdulmohsen Vorwürfe erhob.

20. November - 6. Prozesstag in Magdeburg: Beamte berichten von der Tatortarbeit

Am sechsten Verhandlungstag wendete sich das Landgericht den polizeilichen Ermittlungen nach der Tat zu. Ein Beamter, der die Tatortarbeit beim Landeskriminalamt (LKA) verantwortet, sagte, solche Szenarien seien in der Vergangenheit in unterschiedlichen Konstellationen geprobt worden.

Um den Tatort so genau wie möglich dokumentieren zu können, sei das LKA Berlin mit spezieller Drohnentechnik für die Erstellung eines 3D-Geländemodells hinzugezogen worden.

Experten der Polizei untersuchten das Tatfahrzeug auf Sprengstoff, im Wagen wurde unter anderem ein Testament des Angeklagten gefunden sowie mehrere Handys.

Das Gericht sah sich Fotos vom Tatort an. Zu sehen waren zahlreiche herumliegende Gegenstände, Fahrzeugteile und Reste von Sanitätsmaterial. Auch weitere Beamte berichteten von der Tatortarbeit.

Der Prozess wird am kommenden Dienstag fortgesetzt. Dann soll es um das persönliche Umfeld des Angeklagten gehen und seine Auseinandersetzung mit einer Kölner Flüchtlingshilfe-Organisation.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris schilderte am Donnerstag zudem ihre bewegenden Eindrücke aus dem Prozess gegen den Attentäter des Weihnachtsmarkt-Anschlags. Warum sie den Täter unbedingt sehen wollte – und was dieser Moment für sie bedeutete.

19. November: Arbeitsumfeld des Attentäters im Blick: Gericht befragt Mitarbeiter des Maßregelvollzuges Bernburg

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurden am Mittwoch Zeugen gehört, die mit dem Angeklagten im Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter in Bernburg gearbeitet haben. Taleb A. war dort vor dem Anschlag als Psychiater tätig.

Seine Ex-Kolleginnen beschrieben den Angeklagten als unzuverlässig, zudem habe es Zweifel an seiner fachlichen Eignung gegeben.

Taleb A. ergriff während der Verhandlung regelmäßig selbst das Wort und versuchte aus seiner Sicht das Bild, das durch die Zeugenaussagen von ihm entstand, zu korrigieren. Unter anderem bezeichnete er die Aussagen als eine „Art von Racheaktion“.

Weil zwei wichtige Zeugen fehlten, wurde am Nachmittag ein Video von der ersten Vernehmung von Taleb A. nach dem Anschlag gezeigt.

Am Donnerstag sollen Polizisten gehört werden, die für die Tatortarbeit zuständig waren.

17. November: Polizisten sagen am vierten Verhandlungstag aus

Am vierten Verhandlungstag im Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sagten mehrere Polizisten aus.

So wirkte Taleb A. nach der Tat auf die Polizisten aufgeregt, aber klar und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Ein 25-jähriger Beamter, der sich dem Todesfahrer direkt nach der Tat mit gezogener Waffe entgegenstellte und ihn aufforderte, aus dem Auto zu steigen, berichtete von dessen weit aufgerissenen Augen. Er habe aufgeregt gewirkt und etwas verzögert auf die Ansprache reagiert. Der Angeklagte habe mit mehreren Äußerungen rechtfertigen wollen, was er getan habe.

Die beiden Polizeibeamten, die den Todesfahrer am Tag nach der Tat als Erste vernahmen, berichteten von einem Beschuldigten, der seine eigenen Anliegen in den Vordergrund stellte und zum Tatgeschehen schwieg. Er habe auf ihn sehr gefasst und höflich gewirkt, sagte einer der beiden Beamten.

13. November: Aufnahmen von Überwachungskameras werden gezeigt – Sachverständiger stellt Gutachten vor

Der dritte Prozesstag endet am Donnerstag mit einer Überraschung: Nach einem Appell des Richters an das Mitgefühl des Angeklagten, bleibt vielen Opfern der Weg ins Gericht erspart. Die Aussagen von traumatisierten Zeugen müssen nur noch verlesen werden, es sei denn, sie wollen persönlich angehört werden.

Zu Beginn des Verhandlungstages im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt sind Videos von Überwachungskameras gezeigt worden, die die Tat dokumentierten.

Zudem stellte ein Unfallsachverständiger sein Gutachten zum Tatfahrzeug vor. Er fasste zusammen, das Auto sei äußerlich zwar stark beschädigt gewesen. Lenkung, Bremspedal und Fahrwerk seien aber nicht eingeschränkt gewesen in ihrer Funktionsfähigkeit.

11. November: Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag – Taleb A. sagt umfangreich aus

Der zweite Tag des Prozesses stand ganz im Zeichen der Aussage des Angeklagten. Taleb A. hatte zuvor angekündigt, sich "stundenlang, vielleicht tagelang" äußern zu wollen. Das tat er auch.

Der Leiter der Magdeburger Volksstimme-Lokalredaktion, Rainer Schweingel, war am 11. November 2025 bei der Sat1-Sendung „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Dort sprach er über den Prozess-Auftakt gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts.

In dieser Halle wird seit dem 10. November gegen Taleb A. verhandelt, der im Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen tötete und Hunderte verletzte. Am dritten Verhandlungstag wurde Material von Überwachungskameras gezeigt. Zudem stellte ein Sachverständiger sein Gutachten vor. Foto: Alina Bach

10. November: Prozessauftakt gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. in Magdeburg

Fast ein Jahr nach dem Anschlag hat der Prozess gegen den Täter aus Saudi-Arabien begonnen. Seit Montag, dem 10. November, muss er sich bei 46 Terminen in der angemieteten Nebenstelle des Landgerichts am Jerichower Platz verantworten. Mehr als 140 Nebenkläger nehmen an dem Prozess teil.

Zum Prozessstart wirft die Anklage dem 51-Jährigen aus Saudi-Arabien niedere Motive für seine Todesfahrt in Magdeburg vor. Es geht um 6-fachen Mord und 338-fachen Mordversuch. Was am ersten Prozesstag passierte.

Zwei Magdeburgerinnen stellten sich für Montag ganz früh den Wecker. Die beiden Ersthelfer vom Weihnachtsmarkt wollten unbedingt dabei sein, wenn gegen Taleb A. verhandelt wird. Wir haben mt ihnen gesprochen.

Prozessbeobachter werden aus ganz Deutschland und Europa in Magdeburg erwartet

Für den am Montag in der Landeshauptstadt beginnenden Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt haben sich rund 160 Journalisten, Techniker und Kameraleute akkreditieren lassen. Sie arbeiten für mehr als 50 Zeitungen, TV- und Rundfunkstationen sowie verschiedenen Nachrichtenagenturen. Das sagte Landgerichtssprecher Christian Löffler auf Nachfrage.

Grauer Riese für den Mega-Prozess in Magdeburg

Chronik: Die Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt und was in den Monaten danach geschah

Am 20. Dezember 2024 fuhr der 50-jährige Taleb A. mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Dabei tötete er sechs Menschen und verletzte fast 300. Eine Chronik der Ereignisse nach dem Anschlag.

