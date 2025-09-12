Dr. Thomas Bartkiewicz ist seit einem Jahr Ärztlicher Direktor des Harzklinikums. Wie er das kommunale Krankenhaus für die medizinische Versorgung aufgestellt sieht, welche Weiterentwicklungen geplant sind, wie junge Mediziner in den Harz geholt werden sollen und ob das Thema Zentralklinikum weiter aktuell ist.

Quedlinburg/MZ. - Vor einem Jahr hat Dr. Thomas Bartkiewicz, zuvor Ärztlicher Direktor im Städtischen Klinikum Braunschweig, die Arbeit als Ärztlicher Direktor am Harzklinikum aufgenommen. Der 55-Jährige trägt seitdem die medizinische Gesamtverantwortung für das kommunale Krankenhaus mit den drei Standorten Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg. „Es macht Spaß, für die Menschen hier zu arbeiten – gemeinsam mit einem engagierten Team“, sagt er. „Man schnackt nicht lange, sondern man macht. Das zeichnet die Kolleginnen und Kollegen auch aus.“ Reporterin Petra Korn hat mit ihm gesprochen.