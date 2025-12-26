Herz für Brummi-Fahrer Tränen auf den Rastplätzen der A14 sowie A2 und A9 - so kam Weihnachtsaktion von Lkw-Fahrerin an
Die Cörmigker Lkw-Fahrerin Sophie Reher hat über Weihnachten mehr als 200 Geschenke an Lasterfahrer verteilt, die an Weihnachten nicht zu Hause sein konnten. Wie das bei den Beschenkten ankam.
Könnern/MZ/KT. - Dieses Weihnachtsfest ist für Sophie Reher aus Cörmigk eine ganz besondere Herzensangelegenheit gewesen. Anstatt die Festtage komplett bei der Familie zu verbringen, schrubbte sie ordentlich Kilometer auf der Autobahn.