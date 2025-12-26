MZ befragt Oberbürgermeister Christian Thieme zum Weihnachtsmarkt in der Zeitzer Innenstadt sagt. Wie es weitergehen soll.

Lob, Kritik, Standort - nach dem Weihnachtsmarkt ist in Zeitz vor dem Weihnachtsmarkt: Was der OB sagt

Entscheider und Macher, kurz die wichtigen Männer, bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes: Stadtratsvorsitzender Ulf Altmann, OB Christian Thieme, Veranstalter Martin Exler – und der Weihnachtsmann

Zeitz/MZ. - Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt. Der „Zeitzer Adventsmarkt“ kam in diesem Jahr sehr gut an. Sieht das der Oberbürgermeister genauso? „Zehn Tage lang konnte man bei Glühwein, herzhaftem und süßem Essen sowie der täglich gebotenen Livemusik die Vorweihnachtszeit auf dem Altmarkt genießen“, sagt Christian Thieme (CDU).