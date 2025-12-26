Landrat Christian Tylsch zollt an Heiligabend jenen Respekt, die arbeiten, wenn andere die Feiertage genießen. Wo er in diesem Jahr zu Gast ist und welche Bilanz er zieht.

Viele feiern, manche arbeiten: Sie sind damit für andere Menschen da

Wittenberg/MZ. - An Weihnachten ruhen viele Hände – aber nicht alle. Das Fest ist für manche Menschen keine unbeschwerte Zeit. Gesundheitliche Sorgen, Unfälle oder ungelöste Konflikte können diese Tage belasten. Um in solchen Situationen zu helfen, braucht es zu Weihnachten ebenso wie das ganze Jahr über Menschen, die für andere da sind, sie umsorgen und ihnen die Unterstützung zukommen lassen, die sie benötigen.