Beim Sandersdorfer Weihnachtsturnen verbinden rund 70 Aktive eine turbulente Reisegeschichte nach Übersee mit Sport, Humor und großem Dank an die Helfer.

Hawaii statt Winterblues: So überraschte das Turnen

Das Weihnachtsturnen verbindet Turnelemente und tänzerische Einlagen mit einer eigens entwickelten Geschichte.

Sandersdorf/MZ. - Volle Ränge, spürbare Spannung und viel Applaus prägen das 38. Weihnachtsturnen der SG Union Sandersdorf in der Mehrzweckhalle. An zwei Nachmittagen verfolgen die Besucher aufmerksam das Geschehen, das Turnkunst und eine durchgehende Geschichte miteinander verbindet.