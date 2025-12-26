Nach dem Weihnachtsmarkt „Das richtige Glühweinwetter“: Händler hoffen auf guten Wintermarkt in Halle
Traditionell ist am zweiten Weihnachtstag der Wintermarkt auf dem Marktplatz von Halle eröffnet worden. Der Winterzauber lockt auf den Hallmarkt. Das kommt bei Besuchern gut an.
Aktualisiert: 26.12.2025, 17:26
Halle (Saale)/MZ. - Der Vater hat eine Bratwurst in der Hand, die Mutter bevorzugt Schafskäse im Fladenbrot, die Tochter lässt sich Kartoffelpuffer schmecken: Familie Schiefer gehörte am zweiten Weihnachtstag zu den ersten Gästen auf dem Wintermarkt, mit dem Händler und City-Gemeinschaft traditionell die Weihnachtsmarktsaison in Halle verlängern. Bis zum 6. Januar laden sie dazu auf den Marktplatz ein, während auf dem Hallmarkt ebenso lange der Winterzauber geöffnet bleibt.