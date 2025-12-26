Traditionell ist am zweiten Weihnachtstag der Wintermarkt auf dem Marktplatz von Halle eröffnet worden. Der Winterzauber lockt auf den Hallmarkt. Das kommt bei Besuchern gut an.

Gut besucht: Schon kurz nach dem Start zog es viele Schlenderer auf den Wintermarkt.

Halle (Saale)/MZ. - Der Vater hat eine Bratwurst in der Hand, die Mutter bevorzugt Schafskäse im Fladenbrot, die Tochter lässt sich Kartoffelpuffer schmecken: Familie Schiefer gehörte am zweiten Weihnachtstag zu den ersten Gästen auf dem Wintermarkt, mit dem Händler und City-Gemeinschaft traditionell die Weihnachtsmarktsaison in Halle verlängern. Bis zum 6. Januar laden sie dazu auf den Marktplatz ein, während auf dem Hallmarkt ebenso lange der Winterzauber geöffnet bleibt.