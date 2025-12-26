Ein Einfamilienhaus im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Thalheim rückte ins Visier von Einbrechern. Jetzt sucht die Polizei die Täter.

Tausende Euro Schaden - Einbrecher stehlen in Thalheim Schmuck und Bargeld

In Thalheim wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Thalheim/MZ. - Einen Einbruch meldet die Polizei aus Thalheim.

Demnach drangen bisher unbekannte Täter Heiligabend in der Zeit von 15 bis 22 Uhr in der Zschepkauer Straße über die Wohnungseingangstür in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zur Tat bitte an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10, Tel. 03493/301-0 oder per E-Mail [email protected] an die Polizei.