Der Heimatverein „Glücksburger Heide“ lädt zur Wanderung. Was die Teilnehmer auf etwa zehn Kilometern Fußweg erleben und worauf besonders hingewiesen wird.

Die Einladung zu Kaffee und Kuchen auf einer Lichtung wird bei der Herbstwanderung des Heimatvereins „Glücksburger Heide“gern angenommen.

Arnsdorf/MZ. - Besser geht es fast nicht. Die Sonne lacht, der Himmel ist blau und die Temperaturen sind für einen Tag Ende September recht angenehm. Das lässt dann doch etliche Heidefreunde die Entscheidung fällen, sich an der Herbstwanderung des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ zu beteiligen. Startpunkt ist wieder mal das Heidemuseum in Arnsdorf.