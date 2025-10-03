weather wolkig
  4. Eröffnung Spielparadies: Aus dem Drachenschlaf erwacht: Noviland eröffnet im Shoppingcenter Nova

Im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf eröffnet am Wochenende das neue Noviland. Was es alles neu zu erleben gibt, warum das Projekt nachhaltig ist und welche Eröffnungen noch folgen.

Von Katrin Sieler 03.10.2025, 10:00
Am 4. Oktober eröffnet das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben.
Günthersdorf/MZ - Kunterbunt ist das neue Noviland im Shoppingcenter Nova geworden. Am Samstag, den 4. Oktober eröffnet der neue Spielbereich ab 10 Uhr seine Tore. „Wir haben Novi aus dem langen Drachenschlaf geweckt“, erzählt Centermanager Peter Lehnhardt.