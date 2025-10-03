Eröffnung Spielparadies Aus dem Drachenschlaf erwacht: Noviland eröffnet im Shoppingcenter Nova
Im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf eröffnet am Wochenende das neue Noviland. Was es alles neu zu erleben gibt, warum das Projekt nachhaltig ist und welche Eröffnungen noch folgen.
Günthersdorf/MZ - Kunterbunt ist das neue Noviland im Shoppingcenter Nova geworden. Am Samstag, den 4. Oktober eröffnet der neue Spielbereich ab 10 Uhr seine Tore. „Wir haben Novi aus dem langen Drachenschlaf geweckt“, erzählt Centermanager Peter Lehnhardt.