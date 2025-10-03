Eröffnung Spielparadies Aus dem Drachenschlaf erwacht: Noviland eröffnet im Shoppingcenter Nova

Im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf eröffnet am Wochenende das neue Noviland. Was es alles neu zu erleben gibt, warum das Projekt nachhaltig ist und welche Eröffnungen noch folgen.