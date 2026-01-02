Nicht zuletzt der Notfall unter Tage in Wettelrode im Sommer 2025 zeigte: Bei der Rettung unter Tage zählt jede Sekunde. Dafür trainiert die Grubenwehr für den Ernstfall. Im Uhlenbachtal bei Rottleberode stellen sich die Retter extremen Bedingungen – Dunkelheit, Rauch und zwei Kilometer Stollen.

Wenn jede Sekunde zählt: Grubenwehr trainiert für den Ernstfall im Uhlenbachtal

Rottleberode/MZ. - Es ist noch früh am Morgen im Uhlenbachtal, als sich die Grubenwehr der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) zu einem der regelmäßigen Trainingseinsätze trifft. Weil diese Tätigkeit so eminent wichtig für die Sicherheit in den betreuten Gruben ist, finden sie alle zwei Monate unter Realbedingungen statt.