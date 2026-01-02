Der Eisleber Amateurmeteorologe Hermann Laabs misst seit 1953 Wetterdaten. Nun zieht er sein Fazit für das Jahr 2025. Welche Phänomene er registriert hat.

Eisleber Wetterbeobachter zieht Fazit: Aus diesen Gründen machte das „sehr trockene Jahr 2025“ trotzdem kaum Probleme

Der Eisleber Hermann Laabs dokumentiert seit mehr als 70 Jahren Wetterdaten für die Region.

Eisleben/MZ. - Mit der weißen Weihnacht ist es 2025 wieder nichts geworden. „Vor 15 Jahren hatten wir zuletzt Schnee zu Weihnachten“, sagt Hermann Laabs. Allerdings seien die jüngsten Feiertage mit die kältesten seit mehr als 60 Jahren gewesen, so der 85-jährige Amateurmeteorologe aus Eisleben, der seit 1953 Wetterdaten im Mansfelder Land misst und dokumentiert.