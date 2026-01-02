Auf einer Brache an der B 100 in Bitterfeld soll das Bildungszentrum Mitteldeutschland erbaut werden. Mit welchen Maßnahmen das Millionenprojekt Mitte Januar startet.

Sägen kreischen in Bitterfeld - Platz schaffen für das Bildungszentrum Mitteldeutschland

Das Bildungszentrum Mitteldeutschland in der Bismarckstraße in Bitterfeld kommt. AB Mitte Janaur wird sich auf dem Gelände etwas tun.

Bitterfeld/MZ/Cze. - Am künftigen Standort des Bildungszentrums Mitteldeutschland tut sich etwas. Auf dem Grundstück in der Bitterfelder Bismarckstraße 41a/b sollen Mitte Januar erste Arbeiten starten. Das teilt die Neubi als Bauherr mit. Doch was genau wird dort bis Ende Februar durchgeführt?