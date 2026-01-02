Anerkennung für Einsatzkräfte im Harz Erste Harzer Blaulichtparty im Feinkost Club Ballenstedt - Dank an die Retter
Dr. Christoph Schenk, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Harz, organisiert eine Party für die Blaulichtfamilie: Ein Abend im Feinkost Club Ballenstedt für alle Einsatzkräfte, die retten, schützen und bergen und dafür oft nur wenig Dank bekommen.
Ballenstedt/MZ. - Seit 30 Jahren arbeitet Dr. Christoph Schenk als Arzt im Rettungsdienst. Inzwischen ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Harz, hat er doch immer wieder eins festgestellt: „Ich habe das Gefühl, dass - anders als vielleicht im Krankenhaus oder in der Arztpraxis - in unserem Bereich wenig Dank zurückkommt. Natürlich gibt es hin und wieder mal eine Briefkarte, aber eigentlich, finde ich, ist das viel zu wenig.“ Deswegen hat sich der Notfallmediziner etwas Besonderes ausgedacht.