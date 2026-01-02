Die A143 und die Umwelt - die Kritik am Bauvorhaben westlich von Halle reißt nicht ab. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag sieht Anzeichen dafür, dass die Deges geltendes Recht missachtet.

Der Stein des Anstoßes, der Landschaftstunnel bei Friedrichsschwerz: Verstoßen Planungen gegen Gerichtsbeschlüsse?

Halle (Saale)/MZ. - Der Weiterbau der A143 westlich von Halle sorgt weiter für Schlagzeilen. Nach Berichten über einen drohenden Baustopp, weil das Geld nicht reichen könnte, gibt es nun schwere Vorwürfe gegen die Bundesgesellschaft Deges, die das Autobahnteilstück baut. Stein des Anstoßes ist der Landschaftstunnel bei Friedrichsschwerz.