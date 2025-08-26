Westumfahrung von Halle Warum der A14 und A143 erneut ein Baustopp drohen
Der Bund gibt zusätzliches Geld für Autobahnen – aber manche Projekte fallen unter den Tisch. Wie die Landesregierung reagiert.
Aktualisiert: 26.08.2025, 19:58
Halle/MZ - Die Hängepartie um den Neubau von Autobahnen in Sachsen-Anhalt geht weiter. Nachdem Verzögerungen beim Weiterbau der A143, der Westumfahrung Halles, und der Nordverlängerung der A14 in der Altmark vor wenigen Wochen noch abgewendet schienen, drohen beiden Projekten nun erneut Baustopps.