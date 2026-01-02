Die Wohnungsgenossenschaft Einigkeit startet in Aschersleben den Umbau des ersten Wohnblocks im Kosmonautenviertel.

So soll der Wohnblock in der Ascherslebener Oberstraße 52–58 nach dem Umbau aussehen.

Aschersleben/MZ - Am Donnerstag, 15. Januar 2026, lädt die Wohnungsgenossenschaft Einigkeit zum symbolischen Auftakt für den Umbau eines Wohnblocks im Neubaugebiet Nord, dem Ascherslebener „Kosmonautenviertel“, ein. Beginn in der Oberstraße 52–58 ist 10 Uhr.

Statt auf Abriss setzt die Genossenschaft nach eigenen Angaben auf eine nachhaltige Modernisierung: Aus 31 Wohnungen entstehen 16 moderne, barrierefreie Einheiten mit Größen zwischen 59 und 126 Quadratmetern. Alle Wohnungen verfügen künftig über Tageslichtbäder sowie Balkon oder Terrasse.

Wohnungen werden geothermisch beheizt

Besonderes Augenmerk der Umbaumaßnahmen liegt auf Energieeffizienz: Erstmals in Aschersleben werden die Wohnungen geothermisch beheizt, heißt es in einer Mitteilung der Einigkeit. Ergänzt durch Photovoltaik, neue Fenster, Dämmung und Fußbodenheizung soll sich der Energiebedarf auf ein Drittel des bisherigen Verbrauchs reduzieren.

Die Investitionssumme betrage nach Angaben von Einigkeit-Vorstand Marcel Osterburg rund 4,4 Millionen Euro, unterstützt durch Fördermittel des Bundes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Die Fertigstellung sei für Anfang 2027 geplant, heißt es seitens der Genossenschaft. Parallel soll das Umfeld aufgewertet werden: Ein leerstehender Block, die Oberstraße 61–67, wird durch ein Parkhaus mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ersetzt.