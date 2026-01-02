Der Hort der evangelischen Grundschule Köthen könnte theoretisch mehr als 140 Kinder aufnehmen. Praktisch geht das - noch nicht.

Liane Geidel leitet den Schulhort, in dem die Kinder häufig zum Buch greifen. Smartphones oder Tablets werden hier gar nicht genutzt.

Köthen/MZ. - Dass Liane Geidel hier oben unterm Dach noch immer ihr Büro hat und mit der nötigen Fantasie sogar sieht, wo der neue Hort einmal gebaut wird, ist die eine Seite der Medaille. Die Aussicht mag vor allem in der Wintersonne sogar richtig schön sein. Weniger schön ist, dass der Rest der Etage leer steht. Notwendigerweise. Die Brandschutzauflagen können nicht erfüllt werden. Somit muss sich der Hort der evangelischen Grundschule in Köthen mit weniger Platz begnügen, obwohl er schon jetzt mehr bräuchte. Ein echtes Problem, wie dessen Leiterin schildert.