  4. Verbesserung der Wohnqualität: Ascherslebener „Kosmonautenviertel“ verändert weiter sein Gesicht

Die Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ baut einen Neubaublock in der Ascherslebener Oberstraße grundlegend um. Geheizt wird erstmals geothermisch.

Von Kerstin Beier 11.12.2025, 10:15
Ein Blick auf das Haus Oberstraße 52 bis 58 aus der Vogelperspektive. Es wird eins der letzten Fotos im jetzigen Zustand sein.
Ein Blick auf das Haus Oberstraße 52 bis 58 aus der Vogelperspektive. Es wird eins der letzten Fotos im jetzigen Zustand sein. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Das Gesicht des Neubaugebietes Nord in Aschersleben, wird sich weiter verändern. Aus dem Wohnblock Oberstraße 52 bis 58 – das ist der Block parallel zur Ladenzeile – sind Ende November die letzten Mieter ausgezogen. Die Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ beginnt hier in der zweiten Januarwoche 2026 damit, das Gebäude grundlegend umzubauen.