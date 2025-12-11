Die Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ baut einen Neubaublock in der Ascherslebener Oberstraße grundlegend um. Geheizt wird erstmals geothermisch.

Ein Blick auf das Haus Oberstraße 52 bis 58 aus der Vogelperspektive. Es wird eins der letzten Fotos im jetzigen Zustand sein.

Aschersleben/MZ - Das Gesicht des Neubaugebietes Nord in Aschersleben, wird sich weiter verändern. Aus dem Wohnblock Oberstraße 52 bis 58 – das ist der Block parallel zur Ladenzeile – sind Ende November die letzten Mieter ausgezogen. Die Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ beginnt hier in der zweiten Januarwoche 2026 damit, das Gebäude grundlegend umzubauen.