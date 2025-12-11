Verbesserung der Wohnqualität Ascherslebener „Kosmonautenviertel“ verändert weiter sein Gesicht
Die Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ baut einen Neubaublock in der Ascherslebener Oberstraße grundlegend um. Geheizt wird erstmals geothermisch.
11.12.2025, 10:15
Aschersleben/MZ - Das Gesicht des Neubaugebietes Nord in Aschersleben, wird sich weiter verändern. Aus dem Wohnblock Oberstraße 52 bis 58 – das ist der Block parallel zur Ladenzeile – sind Ende November die letzten Mieter ausgezogen. Die Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ beginnt hier in der zweiten Januarwoche 2026 damit, das Gebäude grundlegend umzubauen.