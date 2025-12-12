Zerlegebetrieb in Weissenfels Schlachtzahlen sollen steigen: Warum das weder Tönnies noch der Burgenlandkreis positiv bewerten
Landrat Götz Ulrich kündigt an, dass sich die Zahl der Schweine erhöht, die in Weißenfels geschlachtet werden. Welchen Grund es dafür gibt.
Aktualisiert: 12.12.2025, 07:32
Weissenfels/MZ. - Die Schlachtzahlen im Weißenfelser Tönnies-Zerlegebetrieb sollen wieder steigen. Was positiv für Schweinezüchter und vielleicht auch für Verbraucher sein könnte, bewerten das Unternehmen wie auch die Kreisverwaltung weniger erfreulich.