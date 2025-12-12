Die Trinkwasserversorgung in der Leunaer Ortschaft Spergau ist am Freitagmorgen zusammengebrochen. Wie der zuständige ZWA Bad Dürrenberg erklärte, ist der Grund dafür ein Wasserrohrbruch. Die Reparaturarbeiten haben begonnen.

Spergau/MZ. - Ein Wasserrrohrbruch auf einer Zubringerleitung hat dazu geführt, dass in Spergau Freitagfrüh die Trinkwasserversorung zusammengebrochen ist. Wie Franz-Xaver Kunert, Geschäftsführer des zuständigen Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg, erklärte, habe sich die Havarie gegen 6 Uhr auf einer Trasse vom Wasserwerk Daspig in den Leunaer Ortsteil ereignet.

„Die in diesem Fall üblichen Arbeiten sind jetzt angelaufen“, berichtete Kunert gegen 8.15 Uhr. Die Haveriestelle sei trockengelegt, nun starteten die Schachtarbeiten. „Wir rechnen damit, dass wir am Nachmittag wieder normal mit Wasser versorgen können.“ Bis dahin habe man vor der Grundschule und der Kita Wasserwagen aufgestellt. Beide Einrichtungen baten am Morgen dennoch Eltern, ihre Kinder abzuholen oder nicht zu bringen.