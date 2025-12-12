Die Mädchen aus der E-Jugend des HC Aschersleben feiern im Match gegen Calbe ihren ersten Saisonsieg - in einem denkbar knappen Handballkrimi. Nachwuchs ist in dem Team weiterhin gern gesehen.

Die Mädchen der E-Jugend des HC Aschersleben um die Trainer Jörg Flechtner (links) und Knut Garz.

Aschersleben/MZ - Der Nachwuchs des HC Aschersleben ist bestens aufgestellt – und das hat sich nun eindrucksvoll gezeigt: Die E-Jugend-Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren feierten ihren ersten Sieg der noch jungen Saison. In einer spannenden Partie setzten sich die jungen „Krokodile“ bei der TSG Calbe knapp, aber verdient, mit 19:18 durch. Für die Trainer Jörg Flechtner, Matthias Wenisch und Knut Garz war dieser Erfolg weit mehr als nur ein doppelter Punktgewinn.