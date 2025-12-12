Ausflugstipps zum 3. Advent: Märkte laden in Wittenberg und Roßlau ein, eine Revue in Zahna. Gemeinsam gesungen wird in Gräfenhainichen und Dessau.

Anika Richter (links) als Schöni und Tina Gräbitz als Tolpo freuen sich in Zahna auf viele Besucher der Revue „Mit Tolpo und Schöni in der Wichtelwerkstatt“.

Wittenberg/MZ. - Auch wenn es am Wochenende etwas kühler werden soll, dürfte es doch Ausflugswetter für die Besuche von weihnachtlichen Märkten und Veranstaltungen sein. Der Wittenberger Weihnachtsmarkt lädt dazu ein. Dazu dürfen am Sonntag, 14. Dezember, von 13 bis 18 Uhr noch die Geschäfte öffnen. Möllensdorf verspricht Adventsstimmung im Wald. In Coswig und Gräfenhainichen sind Baum und Buden aufgestellt. Wobei die Gräfenhainichener Familienweihnacht von einer Veranstaltung der Kulturbande abgerundet wird. Am Sonntag findet um 18 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kapelle das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern statt. Hier noch einige weitere Empfehlungen:

Adventsmarkt im Wittenberger Lutherhof unter Herrnhuter Sternen

Bereits seit dem 1. Advent und noch bis zum 6. Januar strahlen in der großen Rotbuche im Lutherhof Dutzende Herrnhuter Sterne und geben der Adventszeit besonderen Glanz. Eine Comicgeschichte der halleschen Künstlerin Lucie Göpfert wird zum Adventsfest auf Bannern im Hof erzählen, wie Martin Luther auch das heutige Weihnachtsfest beeinflusst hat. An diesem Wochenende leuchten nicht nur die Sterne, sondern bekommen sicher auch die Augen der Besucher einen besonderen Glanz. Denn zum Adventsfest in Luthers Haus und Hof werden regionale Händler Geschenkideen anbieten und ein Programm mit Puppentheater, Sonderführung und vielen musikalischen Darbietungen die Gäste unterhalten.

Das „Adventsfest in Luthers Haus und Hof“ ist Freitag, von 16.30 bis 20 Uhr, Sonnabend von 12 bis 20 Uhr und Sonntag, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das ganze Programm ist zu finden unter www.luthermuseen.de.

Zeitreise in die Antike in Wörlitz im Haus der Fürstin

Bis zum 6. Januar 2026 ist die Sonderausstellung „Vulkane, Götter, Großsteingräber. Die Antike und das Gartenreich“ im Haus der Fürstin im Wörlitzer Park verlängert worden. Daraus ergibt sich am Sonntag, 14. Dezember, um 11 Uhr, die Gelegenheit für eine Führung mit dem Kurator dieser Exposition. Marcus Becker beantwortet in seinem unterhaltsamen Rundgang Fragen wie „Was macht eigentlich der Bergmann über dem Nymphaeum? Warum ließ sich Fürst Franz wie Apollo porträtieren und warum begegnet man der Göttin Venus im Wörlitzer Park an jeder Ecke?“. Die Ausstellung im Haus der Fürstin widmet sich der Antikenbegeisterung des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Sie zeigt scheinbar Vertrautes in neuem Licht sowie versteckte Schätze aus den Sammlungen. Neben Neuerwerbungen sind auch Dokumentationen jüngst erforschter Partien des Parks zu sehen.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl (12 Euro/Person) begrenzt ist: [email protected] oder Telefon 034905/40920

Weihnachtslieder im Dessauer Tierpark

Zum zweiten Mal laden das Anhaltische Theater und die Stadtwerke Dessau in diesem Jahr zum großen Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen ein. Am Sonnabend, 13. Dezember, um 19 Uhr vor dem Mausoleum im Tierpark Dessau soll stimmungsvoll die Adventszeit begangen werden. Als musikalisches Highlight führt Schlagerstar Annemarie Eilfeld durch das Programm. Begleitet von einer fünfköpfigen Weihnachtsjazzband aus Berlin lädt sie das Publikum ein, gemeinsam traditionelle Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“ und „O Tannenbaum“ zu singen. Zusätzlich präsentiert sie zwei eigene weihnachtliche Titel. Die „Fürstsingers“ des Philanthropinums werden drei Stücke präsentieren. Auch die beliebten Puppen Pit & Poldi begrüßen die Gäste.

Weihnachtliche Revue in Zahna

Im Ratssaal des Rathauses Zahna findet am Sonntag, 14. Dezember, ab 15 Uhr, die Revue „Mit Tolpo und Schöni in der Wichtelwerkstatt“ statt. Die beiden Hauptdarstellerinnen sind Tina Gräbitz (Tolpo) und Anika Richter (Schöni). Wie Tina Gräbitz betont, befinden sich die Zuschauer direkt mit in der Werkstatt und werden auch zum Mitmachen aufgefordert. Die Revue, die auf ein besinnliches Fest einstimmen soll, dauert ungefähr 90 Minuten. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr.

Tickets an der Tageskasse kosten 12 Euro für Erwachsene und 8 für Kinder. Im Vorverkauf 10 und 6. Wer sich im Vorfeld seine Karte sichern möchte, kann dies im Ratskeller Zahna oder im Second-Hand-Geschäft „Kunterbunt“ in der Wittenberger Pfaffengasse 20 machen.

Weihnachtsmarkt und Mittelalter auf der Roßlauer Wasserburg

Am Sonnabend und Sonntag öffnet der Förderverein Burg Roßlau jeweils von 11 bis 20 Uhr zum Adventsmarkt die Tore zur Burg. Beim diesjährigen Motto fiel die Wahl auf die Sagengestalt Gertrudis, die nachts über die Burg schwebt und ihren Schatz sucht, und auf die eingemauerte Jungfrau Hildegard. Die gesamte Burg wird passend zum Motto dekoriert und elf wohlklingende mittelalterliche Namen verteilt, die einst versuchten, die beiden Damen von ihrem Schicksal zu erlösen. Das ist auch die Aufgabe im Gewinnspiel für Kinder: Die Namen finden und aus den Anfangsbuchstaben das Lösungswort bilden. Über 30 Anbieter beleben das Gelände. Backstube, Eisenbahn und Theater mit dem Stück „Die Nachtigall“ sorgen für die Unterhaltung der Kinder. Auch der Weihnachtsmann mit seinem zauberhaften Engel ist Gast. Passend zum Motto ist auch der „Freye Haufen zu Rosselowe“ dabei, um das mittelalterliches Handwerk und Leben zu zeigen. Die Besucher können sich zudem im Bogenschießen messen.