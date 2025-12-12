Der Saalekreis hat einen beschlossenen Haushalt für 2026. In dem klafft jedoch ein Loch in Rekordgröße. Die Verantwortlichen fürchten, dass der Negativrekord nicht lange hält. Dennoch will der Kreis investieren. Doch wofür?

Merseburg/MZ. - Der „Haushalt des Grauens“ ist beschlossen. So hatte die MZ Ende Oktober den Etatentwurf des Saalekreises für 2026 betitelt. Eine Formulierung, die viele Redner am Mittwoch im Kreistag bei der finalen Haushaltsdebatte angesichts der Zahlen, über die sie zu entscheiden hatten, aufgriffen: Denn im Ergebnisplan für 2026 klafft ein für den Saalekreis in dieser Größenordnung bisher völlig unbekanntes Loch von 35,5 Millionen Euro. Der Kreis steht an einem Kipppunkt.