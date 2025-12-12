Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Anhalt-Bitterfeld. Was bekannt ist.

Der Unfall geschah an einer Tankstelle in der Brehnaer Straße in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zum Donnerstag, 11. Dezember, hat der Fahrer eines dunklen Opel Kombi eine Tankstelle in Bitterfeld beschädigt. Das hat am Freitag die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr in der Brehnaer Straße. Der Fahrer des Opel wollte dort mit seinem Auto zurücksetzen und stieß dabei gegen die Verkleidung einer Dachstütze, die dadurch erheblich beschädigt wurde.

Der Fahrer blieb nicht an der Unfallstelle und flüchtete. Nach Angaben der Polizei konnte jedoch das Kennzeichen des Pkw ermittelt werden. Dieses war wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Der Opel müsste Beschädigungen im Heckbereich aufweisen. Die Fahndung nach dem Fahrzeug dauert an. Der Sachschaden an der Verkleidung der Tankstelle wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt.