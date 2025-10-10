Der Saalekreis rutscht ab 2026 massiv in die roten Zahlen. Rücklagen verschwinden, Schulden wachsen. So prognostiziert es die Kämmerin. Investiert werden soll trotzdem.

Haushalt mit Gruselfaktor: Im Schloss Merseburg wird bald über Millionenlöcher beraten.

Merseburg/MZ. - Der Oktober hat sich dank Halloween den Beinamen des Gruselmonats erarbeitet. Vielleicht hat sich Kämmerin Kathrin Liebe ja deshalb den Finanzausschuss im Oktober ausgewählt, um erstmals öffentlich die Eckpunkte für den Haushalt 2026 und die Folgejahre zu präsentieren. Denn: Gruselpotential für den, in der Vergangenheit im Vergleich zu seinen Nachbarn finanziell eher auf Rosen gebetteten, Saalekreis ist garantiert.