77 und 66 km/h zu schnell waren die Spitzenreiter, die am Donnerstag an zwei Stellen geblitzt wurden.

Blitzer auf A9 bei Dessau und auf B187a bei Aken - Fast 140 Autofahrer sind teils deutlich zu schnell

Dessau/MZ. - Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen auf der A9 bei Dessau und auf der B187a bei Aken sind am vergangenen Donnerstag fast 140 Verstöße dokumentiert worden.

Die erste Kontrolle fand auf der A9 an der bekannten Stelle zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost in Richtung München statt. Dort wurden insgesamt 6.001 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h gab es 95 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 197 km/h.

Der zweite Kontrollpunkt befand sich auf der B187A zwischen Aken und Trebbichau. Hier wurden 543 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 70 km/h wurden 43 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter hatte immerhin 136 km/h auf dem Tacho.