Die Naumburger Filiale der in Insolvenz gegangenen „Hammer“-Kette ist bereits geschlossen, der Mietvertrag gekündigt. Wer außer dem Raumausstatter noch unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten leidet.

„Hammer“ ist gefallen, aber noch zwei weitere Händler in Naumburg von Insolvenz betroffen

Während der „Möbel-Mit“-Markt in der Naumburger Overwegstraße gut läuft, hat die „Hammer“-Filiale im gleichen Gebäude bereits nicht mehr geöffnet.

Naumburg. - Wenn die Kommunen demnächst ihren Millionen-Geldregen aus dem „Sondervermögen“ des Bundes erhalten, werden sich wohl vor allem die Straßenbaufirmen die Hände reiben. Landauf, landab kündigen Politiker an, vor allem in marode Straßen investieren zu wollen. Ob hingegen der Handel profitieren wird, ist fraglich. Nötig hätte er es, wie nicht nur die jüngsten Beispiele in Naumburg mit dem Auszug des Raiffeisen-Marktes am Ostbahnhof, der Schließung von Fleischer und Bäcker im Citykaufhaus sowie der geplatzten „Woolworth“-Ansiedlung in der Herrenstraße zeigen.