Sondervermögen im Burgenlandkreis Riesiger Geldsegen für Naumburg und Umgebung: Was damit geschehen soll
Inmitten der großen Geldnot dürfen der Burgenlandkreis und seine Gemeinden dank des Sondervermögens des Bundes nun einen Teil ihrer Wünsche umsetzen. Welche Ideen es im Wethau- und Unstruttal, an der Finne sowie in Naumburg gibt.
Aktualisiert: 19.09.2025, 08:07
Naumburg. - Seit dieser Woche ist klar, wie in Sachsen-Anhalt das von der Bundesregierung beschlossene „Sondervermögen“ (auf gut Deutsch: die Sonderschulden) verteilt werden. 2,61 Milliarden Euro fließen in unser kleines Bindestrich-Bundesland. Tageblatt/MZ gibt einen Überblick, was davon an Saale, Unstrut und Finne ankommt.