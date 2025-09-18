weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Eisleber Wiesenmarkt: Das Wiesenfieber steigt: Volksfest startet Freitag in die 504. Runde

EIL
Risse im Mittelpfeiler: Vollsperrung der L169-Brücke über A14 bei Gröbers
Risse im Mittelpfeiler: Vollsperrung der L169-Brücke über A14 bei Gröbers

Eisleber Wiesenmarkt Das Wiesenfieber steigt: Volksfest startet Freitag in die 504. Runde

Der Eisleber Wiesenmarkt geht in seine 504. Runde – mit neuen Fahrgeschäften, alten Bekannten und einem Schausteller, der eine ganz besondere Geschichte mitbringt. Was es alles zu entdecken gibt und warum ein Besuch unbedingt lohnt.

Von Beate Thomashausen 18.09.2025, 19:30
Es ist alles bereit, sagt Maskottchen Wiesi. Die 504. Eisleber Wiese kann am Freitag starten.
Es ist alles bereit, sagt Maskottchen Wiesi. Die 504. Eisleber Wiese kann am Freitag starten. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Der Countdown ist heruntergezählt: Der 504. Eisleber Wiesenmarkt kann beginnen. Wiesi, Bürgermeister Carsten Staub und Marktmeister Siegmund Michalski drehten kurz vorm offiziellen Start noch eine gemeinsame Runde über den Platz, schüttelten unzählige Hände und hießen altbekannte und neue Gesichter auf dem Wiesenmarkt willkommen.