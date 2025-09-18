EIL
Eisleber Wiesenmarkt Das Wiesenfieber steigt: Volksfest startet Freitag in die 504. Runde
Der Eisleber Wiesenmarkt geht in seine 504. Runde – mit neuen Fahrgeschäften, alten Bekannten und einem Schausteller, der eine ganz besondere Geschichte mitbringt. Was es alles zu entdecken gibt und warum ein Besuch unbedingt lohnt.
18.09.2025, 19:30
Eisleben/MZ - Der Countdown ist heruntergezählt: Der 504. Eisleber Wiesenmarkt kann beginnen. Wiesi, Bürgermeister Carsten Staub und Marktmeister Siegmund Michalski drehten kurz vorm offiziellen Start noch eine gemeinsame Runde über den Platz, schüttelten unzählige Hände und hießen altbekannte und neue Gesichter auf dem Wiesenmarkt willkommen.