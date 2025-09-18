Eisleber Wiesenmarkt Das Wiesenfieber steigt: Volksfest startet Freitag in die 504. Runde

Der Eisleber Wiesenmarkt geht in seine 504. Runde – mit neuen Fahrgeschäften, alten Bekannten und einem Schausteller, der eine ganz besondere Geschichte mitbringt. Was es alles zu entdecken gibt und warum ein Besuch unbedingt lohnt.