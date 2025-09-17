weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Eisleber Wiese: Viele Teilnehmer bei Festumzug trotz Fahrzeugverbot

EIL:
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte

Festumzug zur Eröffnung der Eisleber Wiese Leidet der Wiesenumzug unter den Querelen im Vorfeld?

Fahrzeugverbot und Boykott haben vor dem diesjährigen Wiesenfestumzug für viel Wirbel gesorgt. Wie wirkt sich das auf die Teilnehmerzahlen aus?

Von Jörg Müller Aktualisiert: 17.09.2025, 12:21
Vor dem Festumzug zur Eröffnung der Eisleber Wiese 2025 gibt es heftige Diskussionen.
Vor dem Festumzug zur Eröffnung der Eisleber Wiese 2025 gibt es heftige Diskussionen. Foto: Jürgen Lukaschek

Eisleben/MZ. - Für so viel Wirbel im Vorfeld hat die Eröffnung des Eisleber Wiesenmarkts selten gesorgt. Im Juni war die Entscheidung der Stadtverwaltung bekanntgeworden, aus Sicherheitsgründen keine Fahrzeuge im Festumzug zuzulassen. Es folgten heftige Diskussionen über das Für und Wider – am Ende beschlossen die Eisleber Stadträte, aus Protest gegen das Fahrzeugverbot den traditionellen Empfang im Rathaus und den Umzug zu boykottieren.