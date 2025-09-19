Die Polizei in Halle ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, bereits im März 2024 einen schweren Raub begangen zu haben.

Schwerer Raub in Halle! Opfer können Fotos machen: Wer kennt diesen Mann? (Bilder im Text)

Nach schwerem Raub in Halle: Die Polizei sucht mit Fotos nach dem unbekannten Täter.

Halle (Saale). – Bereits am 2. März 2024 ist es in Halle zu einem schweren Raub gekommen, wie die Polizei mitteilt. Jetzt wird mit Fotos nach dem unbekannten Täter gesucht.

Die zwei Opfer konnten mit ihrem Handy noch Fotos vom Täter machen. Das Amtsgericht Halle ordnete auf der Suche nach dem Mann die Veröffentlichung der Bilder an.

Schwerer Raub: Die Polizei in Halle sucht nach diesem mutmaßlichen Täter. Foto: Polizeirevier Halle

Ihm wird vorgeworfen am 2. März 2024 einen schweren Raub in Halle begangen zu haben. Foto: Polizeirevier Halle

Die Polizei sucht jetzt nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0345/224-2000 bei der Polizei in Halle zu melden.