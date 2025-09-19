Hunderte Jungen und Mädchen aus Bernburg haben zum Weltkindertag einen ganz besonderen Ausflug ins Universum erlebt. Das ist dem Nachwuchs der Stadt geboten worden.

Weltall auf dem Karlsplatz in Bernburg - so wird Weltkindertag gefeiert

Zum Weltkindertag wurde auf dem Karlsplatz unter anderem ein Mitmachprogramm zum Thema „Weltall“ angeboten.

Bernburg/MZ. - Im zurückliegenden Jahr wurde Bernburgs Nachwuchs zu Piraten, diesmal zu Astronauten. Denn das diesjährige Fest zum Weltkindertag auf dem Karlsplatz in Bernburg stand am Donnerstag unter dem Motto: „Abenteuer im Weltall“.