Halle (Saale), Deutschland
  4. Mottofest: Weltall auf dem Karlsplatz in Bernburg - so wird Weltkindertag gefeiert

Hunderte Jungen und Mädchen aus Bernburg haben zum Weltkindertag einen ganz besonderen Ausflug ins Universum erlebt. Das ist dem Nachwuchs der Stadt geboten worden.

Von Katharina Thormann 19.09.2025, 09:44
Zum Weltkindertag wurde auf dem Karlsplatz unter anderem ein Mitmachprogramm zum Thema „Weltall“ angeboten.
Zum Weltkindertag wurde auf dem Karlsplatz unter anderem ein Mitmachprogramm zum Thema „Weltall“ angeboten. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Im zurückliegenden Jahr wurde Bernburgs Nachwuchs zu Piraten, diesmal zu Astronauten. Denn das diesjährige Fest zum Weltkindertag auf dem Karlsplatz in Bernburg stand am Donnerstag unter dem Motto: „Abenteuer im Weltall“.