Mit Maik Lehner, Trainer der SCN-Frauen und Mitglied des Carl-Zeiss-Fanclubs FC 85, blicken wir auf die Partien der fünften Tippspiel-Runde. Kreisoberliga-Derby erst im November.

Naumburg. - Das regionale Fußball-Tippspiel geht in seine fünfte Runde. Der Wochensieger oder die Wochensiegerin darf sich jeweils über 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg, freuen. An die beste Mannschaft geht am Ende der Hinrunde ein 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und für den Gesamtsieg gibt es eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, die wieder von der Firma ESM zur Verfügung gestellt wird.

Tipp-Experte in dieser Woche ist Maik Lehner, Mitglied des Carl-Zeiss-Jena-Fanclubs FC 85 (siehe auch Kasten) und Trainer der Regionalklasse-Fußballerinnen des SC Naumburg.

Landesliga, Staffel Süd

SC Naumburg – Germania Köthen. Eine Woche nach der 1:4-Heimniederlage gegen Leuna haben die Naumburger an selber Stelle, im Stadion Saalestraße, morgen die Chance zur Wiedergutmachung. Zu Gast ist der punkt- und tordifferenzgleiche Tabellennachbar. Fünf Partien hat es bislang zwischen Teams beider Vereine gegeben, und dreimal hatten die Domstädter die Nase vorn. Nur einmal die Köthener, die in der vergangenen Saison noch in der Verbandsliga gespielt haben, aus dieser aber als Vorletzter abgestiegen sind.

Maik Lehner tippt 3:2, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 3:2.

Landesklasse, Staffel 6

FC RSK Freyburg – Kickers Gonnatal. Nach dem spielfreien Winzerfest-Wochenende wollen die Jahnstädter wieder angreifen und ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz, der nach drei Runden noch punktlos ist, sind die Schützlinge von Trainer Ronny Sieber favorisiert. Die bisherige Bilanz der Duelle mit den Kickers spricht ebenfalls für die Jahnstädter: sechs Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Maik Lehner tippt 5:1, Tageblatt/MZ tippt 2:0.

Kreisoberliga Burgenland

FC ZWK Nebra – VfB Großgörschen. Während das Regionalderby zwischen Tabellenführer ESV Herrengosserstedt und Aufsteiger Baumersrodaer SV erst am 15. November ausgetragen wird, sind die vier anderen hiesigen Vertreter im Burgenland-Oberhaus am Sonntag im Punktspieleinsatz. Die Nebraer wollen ihrem ersten Saisonsieg, dem klaren 5:2 bei der SCN-Reserve, nun daheim gleich den nächsten folgen lassen. Großgörschen kam zuletzt gegen Neuling Borau über ein torloses Remis nicht hinaus. Im vergangenen Spieljahr hatten die Unstrutstädter beide Duelle mit dem VfB für sich entschieden (4:1/3:1).

Maik Lehner tippt 3:2, Tageblatt/MZ tippt 4:2.

Grün-Weiß Langendorf – Blau-Weiß Bad Kösen. Die nun solo und nicht mehr in Kooperation mit Schwarz-Gelb Weißenfels kickenden Langendorfer liegen nach drei Runden direkt hinten den Kurstädtern auf Rang zehn und würden ihre Gäste mit einem Sieg überholen. Auch die Blau-Weißen hatten am vergangenen Wochenende ihren ersten Punktspielerfolg nach der Sommerpause landen können: Sie bezwangen die Herrengosserstedter durch einen Treffer von Moritz-Niklas Prater mit 1:0.

Maik Lehner tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 1:2.

Blau-Weiß Borau – FSV Klosterhäseler. Eine herbe 0:5-Schlappe musste der FSV zuletzt auf eigenem Platz gegen den amtierenden Vizemeister 1. FC Zeitz II einstecken. Findet das Team von Philipp Saal, Michael Knorr und Tobias Unterberg nun beim Aufsteiger zurück in die Erfolgsspur?

Maik Lehner tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 0:2.

SSC Weißenfels III – SC Naumburg II. Die SCN-Zweite wartet indes weiter auf den ersten Dreier in dieser Saison. Beim Meister der hiesigen Kreisliga-Staffel 1, der sich am vergangenen Sonntag etwas überraschend mit 2:0 beim SV Spora durchgesetzt hat, soll der Bock nun umgestoßen werden.

Maik Lehner tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt 2:4.

Kreisliga, Staffel 1

VSG Löbitz – Rot-Weiß Weißenfels II. In den ersten beiden Partien der neuen Serie haben die Löbitzer bereits 20 Gegentore kassiert. Holen sie gegen den Tabellenachten den ersten Punkt? In der vergangenen Saison gab es zwischen diesen beiden Kontrahenten ein 1:1 sowie einen 3:2-Sieg der Rot-Weißen.

Maik Lehner tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 2:4.

Schönburg/Possenhain-Leißling – Bad Bibra/Saubach. Der Tabellenfünfte empfängt den Ranglistenzweiten: Diese Partie, die am Samstag um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Possenhain angepfiffen wird, hat einen gewissen Topspiel-Charakter.

Maik Lehner tippt 5:2, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

FC ZWK Nebra II – TSV Großkorbetha II. Die ZWK-Reserve steht wie ihre aus der Kreisklasse aufgestiegenen Gäste noch ohne Punkte da. Das wird sich morgen auf der Nebraer Dieter-Höhne-Sportstätte mindestens für eine der beiden Mannschaften ändern.

Maik Lehner tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

Kreisklasse, Staffel 1

Reinsdorf/Weißenschirmbach – LSG Goseck. Dass Kreisliga-Absteiger LSG nach drei Saisonspielen einerseits erst drei Punkte auf dem Konto hat, andererseits aber bereits ein Torverhältnis von 16:6, liegt am 14:0-Kantersieg, den die Gosecker am vergangenen Samstag gegen Boraus Reserve – allerdings auf Kleinfeld im Norweger-Modus 7 gegen 7 – erzielt haben. Die Gastgeber haben indes erst einen Punkt geholt und wollen diese Zahl zumindest verdoppeln. Weil auch diese Partie im Modus 7 gegen 7 ausgetragen wird, fällt sie aus unserer Tippspielwertung.

Maik Lehner tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:1.

Naumburger Jena-Fanclub feiert 40-jähriges Bestehen

Unser Tipp-Experte Maik Lehner gehört zu den rund zehn Aufrechten, die den FC 85 Naumburg am Leben erhalten. Jüngst hat der Carl-Zeiss-Jena-Fanclub aus der Domstadt sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir besuchten das Heimspiel des FC Carl Zeiss gegen Eilenburg, das mit 2:0 gewonnen wurde. Großer Dank geht an Jenas Mannschaftsleiter Uwe Dern, der uns zum Jubiläum eine Flasche Sekt sowie besondere Anstecknadeln des Clubs, die es nicht zu kaufen gibt, geschenkt hat“, berichtet Lehner.

Die „85er“ sind noch immer eingetragener Fanclub beim FC Carl Zeiss und auch Mitglied im SC Naumburg. „Alle freuen sich schon auf das 50-jährige Jubiläum, dann hoffentlich mit den Jenaern in der 3. Liga“, so Lehner, der mit 42 Jahren der Jüngste des Fanclubs ist.