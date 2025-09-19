Ein Festival für Neue Musik in Halle kämpft sich durch, Handwerker kämpfen um Schlafplätze in Halle für ihre Auszubildenden, das „Wir“-Festival kämpft um Akzeptanz aus der Politik: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 19. September 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle: Das ist los am Freitag

7.34 Uhr: Mit der Vollsperrung am Wochenende ist es nicht genug: Jetzt gibt es noch eine Baustelle an der A 14: Eine Autobahnüberführung bei Gröbers im Saalekreis wird ab heute wegen Rissen in den Mittelpfeilern nach Angaben der Bundes-Autobahngesellschaft gesperrt.

Es geht dabei um die Überführung der L 169 über die Autobahn 14 bei der Anschlussstelle Gröbers, teilte die Autobahn GmbH jetzt mit.

Wie reagiert der HFC auf den „Stromausfall“ von Chemnitz?

6.51 Uhr: Der Hallesche FC ist die Tabellenführung los und erlebt die erste Schwächephase der Saison.

Hier erfahren Sie, warum sie sich andeutete und wer besonders fehlt.

Um Randale, Fehlentscheidung und einen verschenkten Sieg dreht sich die diese Woche online gegangene Folge 28 unseres Podcasts HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“:

Impuls: Ein Kampf für die Neue Musik

6.26 Uhr: Wenn Halle zu den Händelfestspielen lädt, glänzt Sachsen-Anhalt als Musikland tatsächlich so, wie es sollte.

Hans Rotman kämpft jedes Jahr für sein Festival. (Foto: Impuls-Festival)

Mit dem Impuls-Festival für Neue Musik hat es der renommierte niederländische Komponist Hans Rotman schon schwerer. Was dieses Mal im Oktober auf dem Programm steht.

Lesen Sie hier heute von Isabell Sparfeld: Zwischen Schilderstreich und Politik

Hier in Halle schreibt heute Isabell Sparfeld. (Grafik: Tobias Büttner)

Wenn die Ausbildung am Schlafplatz scheitert

6.18 Uhr: Weil die eigenen Azubis in Halle keinen Wohnheimplatz fanden, hat ein Dachdeckerbetrieb einen Brandbrief ans Bildungsministerium verfasst.

Im Gustav-Weidanz-Weg in Neustadt steht das einzige Schülerwohnheim der Stadt Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

Eine kurzfristige Lösung gibt es nun. Was bleibt, ist das grundsätzliche Problem.

Nicht alle in der Politik in Halle sind für „Wir“

5.54 Uhr: Hitzige Diskussion über das „Wir“-Festival und die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle: Ab Sonntag finden im Rahmen des „Wir“-Festivals viele Veranstaltungen von der Stadtgesellschaft statt.

Die geplanten Aktionen der Stadtgesellschaft stoßen in der Politik nicht nur auf Gegenliebe. (Foto: Veranstalter)

Die Unterstützung aus der Politik ist jedoch nicht sicher, wie eine Debatte im Hauptausschuss offenbarte.