Der Streit um das Pflegeheim Bennstedt geht weiter, Bildungsminister Jan Riedel ist fest davon überzeugt, weiter in Halles Rat sitzen zu dürfen, der HFC kann in der Liga auch verlieren und zwar mit 0:3 in Chemnitz am Mittwochabend: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 18. September 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle: Das ist los am Donnerstag

7.52 Uhr: Der Herbst ist im Anmarsch und damit eine wichtige Frage: Wie wird nachhaltig geheizt? Am Donnerstag, 25. September, lädt die Stadt Halle von 17.30 bis 20 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum kommunalen Wärmeplan in die Händelhalle ein. Einlass ist um 17 Uhr. Unter dem Motto „Heute entscheiden, wie morgen geheizt wird“ können Bürger sich über nachhaltige und klimafreundliche Heizlösungen informieren.

Auf einem Themenmarkt präsentieren zahlreiche Aussteller Infostände zu Fernwärme, Wärmepumpen, Heizungschecks, Fördermöglichkeiten und weiteren relevanten Angeboten rund ums Heizen. Um 17.30 Uhr findet ein Vortrag zur zukunftsfähigen Wärmeversorgung für die Stadt Halle statt. Mehr Infos gibt es hier online.

Lesen Sie hier heute von Simon Ecker: Roland Kaiser geht in Halle in Runde zwei

Hier in Halle schreibt Ihnen heute Simon Ecker. (Grafik: Tobias Büttner)

Vollsperrung auf der A 143 auch im Süden

7.35 Uhr: Eine Vollsperrung auf der A 14 wird am kommenden Wochenende für Einschränkungen auf der Autobahn sorgen. Grund dafür ist der Bau des Autobahndreiecks Halle-Nord am Ende der neuen Westumfahrung A 143.

Doch auch im Süden der A 143 kommt es schon ab heute zu einer Vollsperrung, die viel länger dauert. Warum die nichts mit dem Neubau, wohl aber mit einer überfälligen Sanierung zu tun hat, erfahren Sie hier.

Schuhe aus dem Drucker: Steinforth vor WM-Zehnkampf

6.53 Uhr: Till Steinforth, Zehnkämpfer vom SV Halle, sorgt bei der Leichtathletik-WM in Japan vor allem mit einer Schuh-Revolution für Aufsehen: Er wird den ersten im 3D-Druck hergestellten Laufschuh präsentieren.

Till Steinforth wird bei der Leichtathletik-WM eine Weltneuheit präsentierten: Laufschuhe aus dem 3D-Drucker. ((Foto: IMAGO/Beautiful Sports)

Aber was ist für Steinforth sportlich möglich? Mehr über seine Schuhe und eine Prognose für den Wettkampf lesen Sie hier.

Erste Niederlage für den HFC in der Liga

6.31 Uhr: Der Hallesche FC hat sein Auswärtsspiel in der Regionalliga Nordost am Mittwochabend beim Chemnitzer FC mit 0:3 verloren.

Robert Schröder musste in Chemnitz seine erste Niederlage als HFC-Coach in der Regionalliga Nordost einstecken. (Archivfoto: Image/Picture Point LE)

Durch die erste Niederlage im achten Spiel hat der HFC die Tabellenführung endgültig an Erfurt verloren und ist aktuell sogar nur noch Dritter - hinter den Rot-Weißen sowie dem Zweiten Lok Leipzig, der punktgleich mit Halle ist, aber ein Spiel weniger absolviert hat.

Sie haben das Spiel verpasst? Dann müssen Sie da noch mal durch: Sie sehen es hier in voller Länge.

Muss Riedel raus aus dem Rat in Halle?

6.16 Uhr: Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) steht wegen eines möglichen Interessenskonfliktes in der Kritik. Anonyme Briefeschreiber fordern, dass er sein Stadtratsmandat abgeben soll.

Jan Riedel (CDU) ist seit dem Sommer, neuer Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt, Hat das Einfluss auf sein Ratsmandat zu haben? (Symbolfoto: dpa)

Aber ist das wirklich Gesetz? Oder darf Riedel weiter im Stadtrat sitzen - so wie andere Kabinettsmitglieder es auch getan haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Immer noch Ärger um Pflegeheim Bennstedt

5.54 Uhr: Nicht gezahlte Pachten, gekündigte Mitarbeiter und Patienten ohne Versorgung: Im Pflegeheim Bennstedt spitzt sich der Konflikt zwischen Trägerverein und Rundum-Sorglos GmbH zu.

Mit Haus 1 hat im Bennstedter Pflegeheim alles angefangen. Der Bereich wurde mittlerweile zum betreuten Wohnen umgebaut. In Haus 2 ist das noch geplant – trotz des schwelenden Konflikts. (Foto: Luisa König)

Dabei sind sich die Beteiligten durchaus uneins, wer hier wem Geld schuldet und wer wen falsch behandelt.