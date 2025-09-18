Das mittelständische Unternehmen will die Bierproduktion zum Jahresende einstellen. Aufgrund hoher Kosten und sinkendem Absatz fehlt laut Firmenchefin die Perspektiven.

Die letzten Abfüllungen des Landsberger Bieres sollen im Dezember 2025 vorgenommen werden.

Landsberg/MZ. - Seit mehr als 150 Jahren wird in Landsberg Malz hergestellt, seit Mitte der 1990er Jahre auch Bier. Die Landsberger Brauerei vor den Toren Halles ist eine der wenigen mittelständischen Brauereien in Ostdeutschland, die sich lange gegen die Bier-Konzerne behauptete. Bisher. Denn zum Jahresende werde der Betrieb eingestellt, kündigte Geschäftsführerin Jenny Thormann im Gespräch mit dieser Zeitung an. Geplant sei, bis Dezember abzufüllen und dann nur noch einen Abverkauf vorzunehmen.