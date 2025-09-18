weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Noch keine zwei Monate gibt es den Sucuk-Döner-Imbiss in der LuWu, der den „Söner“ nach Halle gebracht hat. Nun haben die Betreiber ihre zweite Filiale in der Stadt eröffnet. Allerdings mit einem anderen Angebot.

Von Denny Kleindienst 18.09.2025, 13:59
Der Söner Burger am Hubertusplatz feiert an diesem Wochenende seine große Eröffnung.
Der Söner Burger am Hubertusplatz feiert an diesem Wochenende seine große Eröffnung. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ - Ohne größeres Aufsehen sollte die Neueröffnung über die Bühne gehen. Einfach starten und den Mitarbeitern Zeit geben, die Abläufe im Imbiss zu verinnerlichen. Nun sagt Edmond Xhaka: „Die Jungs sind fit. Sie haben es drauf.“