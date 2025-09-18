EIL:
Söner bietet jetzt Burger an Neuer Burger-Laden in Halle feiert am Wochenende Eröffnung mit Sonderangebot
Noch keine zwei Monate gibt es den Sucuk-Döner-Imbiss in der LuWu, der den „Söner“ nach Halle gebracht hat. Nun haben die Betreiber ihre zweite Filiale in der Stadt eröffnet. Allerdings mit einem anderen Angebot.
18.09.2025, 13:59
Halle (Saale)/MZ - Ohne größeres Aufsehen sollte die Neueröffnung über die Bühne gehen. Einfach starten und den Mitarbeitern Zeit geben, die Abläufe im Imbiss zu verinnerlichen. Nun sagt Edmond Xhaka: „Die Jungs sind fit. Sie haben es drauf.“