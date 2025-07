Auf die Neueröffnung des Söners in der LuWu folgt nach nur wenigen Wochen bereits die zweite Filiale. Was diese einmalig macht.

Söner expandiert: Bald gibt’s in Halle auch Sucuk-Burger

Halle (Saale)/MZ - Erst Ende April hat auf der LuWu der Söner eröffnet – der erste Sucuk Döner in Halle. Keine drei Monate später soll am Hubertusplatz in Heide-Süd nun eine weitere Filiale hinzukommen.