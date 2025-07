Halles Bierkanzlei tauscht in den heißen Sommerwochen für ein besonderes Event das Brauhaus gegen ein Floß: Die Brauer laden zur Verkostung auf dem Wasser ein.

Biergenuss am Saalefluss

Halle (Saale)/MZ. - Im Sommer ist es draußen am schönsten – das sehen auch Halles Bierbrauer aus den Halleschen Brauhaus so. Und deshalb haben sich Lukas Röse, Maximilian Leißring und Haus-Brauer Johannes Nass etwas Besonderes einfallen lassen: Sie gehen für eins ihrer beliebtesten Events raus an die frische Luft. Und nicht nur das – sie ziehen um aufs Wasser.