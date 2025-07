Wittenberg/MZ. - Kinofans können sich nun auf ein neues Vorführungsformat im Wittenberger Central-Kino in der Sternstraße freuen. Wie die Betreiberinnen bekanntgeben, ist am Montag, 4. August, die erste Sneak-Preview geplant. Dabei handelt es sich um eine Vorabaufführung eines Films, die vor dem offiziellen Kinostart gezeigt wird – das Publikum weiß vor dem Filmstart nicht, um welchen Film es sich handelt.

Auch für die kleinen Gäste steht etwas an: Am 13. und 14. September lädt das Central-Kino zum Disney-Mitmachkino ein. Dabei wird der Kinobesuch mit Spielen, Rätseln und Tanzeinlagen verbunden.

Wer es eher klassisch mag, kann ab Oktober verschiedene Ballett- und Opernvorstellungen genießen. Los geht es damit am Sonntag, 26. Oktober mit „Tosca“. Außerdem auf dem Programm stehen mit je zwei Vorstellungen „La Fille Mal Gardée“ im November und Dezember, „Cinderella“ im Dezember, „Der Nussknacker“ im Januar, „La Traviata“ im Februar, „Woolf Works“ im März, „Giselle“ im April, „Siegfried“ im Mai und die „Zauberflöte“ im Juni.

Auch Konzertfilme stehen im Sommer und Herbst an. So Roland Kaiser auf seiner „50 Jahre – 50 Hits“-Tournee am 21., 24. und 26. Oktober. Dazu kommt André Rieus Maastricht-Konzert am Sonnabend, 30. August und Sonntag, 31. August.