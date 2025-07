Im Kino tut sich was: Neue Erfrischungen, technische Aufrüstungen und bald auch Filme in 3D. Ab wann das neue Format startet und welche Filme im Juli auf dem Programm stehen.

Wittenberg/MZ. - Wer dieser Tage am Wittenberger Central-Kino in der Sternstraße vorbeischlendert, dem steigt mitunter schon von draußen der Duft frisch zubereiteter Snacks in die Nase. Der Grund: „Wir machen unser Popcorn jetzt selbst“, sagt Betreiberin Clara Reulbach. Die Eigenproduktion ist eine von mehreren Neuerungen seit der Geschäftsübernahme im Januar.

Ebenfalls neu sind eine Selbstbedienungsstation für Getränke und – besonders gefragt an heißen Tagen – eine Slush-Eis-Maschine.

„Avatar“ in 3D

Doch die Veränderungen betreffen nicht nur das kulinarische Angebot. Auch technisch möchte das Kino aufrüsten. „Wir planen, 3D-Vorstellungen einzuführen“, kündigt Reulbach an.

Bis dahin seien allerdings noch einige Umbauten nötig: „Die entsprechende Technik muss erst installiert werden.“ Einen konkreten Starttermin für die 3D-Vorführungen gibt es zwar noch nicht – doch Reulbach verrät bereits ein Ziel: Der Film „Avatar“, der voraussichtlich im Dezember startet, soll dann auch in Wittenberg in 3D zu sehen sein.

Klar ist hingegen schon jetzt das Kinoprogramm für den Juli. Auf dem Spielplan stehen unter anderem „Die Schlümpfe“, „Superman“, „Jurassic World“ und „Fantastic Four“.

Gegen Monatsende folgen Filme wie „Grand Prix of Europe“, „Der weiße Hai“, „Mädchen, Mädchen“ sowie die Komödie „The naked Gun“.