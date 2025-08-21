Sollte Halle im Ringen mit Weißenfels dem Finanzministerium den roten Teppich ausrollen? In sechs Tagen gibt es den Showdown.

JVA in Tornau - hat sich Halles OB mit einem absurden Versprechen beim Land blamiert?

In der Flur bei Tornau könnte die neue JVA gebaut werden, sollte sich das Land für Halle entscheiden und der Stadtrat Baurecht schaffen.

Halle (Saale)/MZ - Soll Halle dem Finanzministerium Sachsen-Anhalts den roten Teppich ausrollen, damit es den neuen Superknast bei Tornau baut und nicht in Weißenfels? Sollte die Stadt die Baugenehmigung an Bedingungen knüpfen, Wünsche formulieren oder es bleibenlassen? Nach der politischen Sommerpause ist das nach wie vor unklar.