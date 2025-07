Die Vorbereitungen für das Tierheimfest in Quedlinburg laufen, das Team der Einrichtung ist aber ganz entspannt. Was am 12. Juli auf der Anlage an der Wipertistraße geboten wird.

Beim Tierheimfest in Quedlinburg ist immer was los an der Info-, Verkaufs- und Spaßmeile.

Thale/MZ/son. - Ein bisschen feiern, an Verkaufsständen schnökern, sich auf der Anlage umsehen und informieren – das Tierheim in Quedlinburg lädt ein zum diesjährigen Tierheimfest. Es findet am Sonnabend, 12. Juli, von 10 bis 17 Uhr statt. Die Einrichtung befindet sich an der Wipertistraße 7b in Quedlinburg.